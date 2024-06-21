banner913
banner932
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
11 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
25 0
 
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
392 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
35 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
24 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
22 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
30 0
banner1032

Hande Erçel, 6 ayda 40 milyon kazandı

banner1020

Dizi projelerinin yanı sıra birçok reklamda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, yılın ilk 6 ayında 40 milyon lira kazandı

banner974
Hande Erçel, 6 ayda 40 milyon kazandı
banner971
Şimdilerde Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı Rüzgara Bırak filmi için okuma provalarına başlayan Hande Erçel, yer aldığı reklam iş birlikleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Kıyafet ve takı markalarıyla anlaşmalar yapan Erçel, servetine servet ekledi.
ETKİNLİKLERDEN 150 BİN DOLAR KAZANIYOR
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, güzel oyuncu bu yılın ilk 6 ayında mayo markasından 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL, mücevher iş birliğinden ise 20 milyon TL kazandı. Bu süreçte birçok festival ve etkinlikte de boy gösteren Erçel, her birinden 100 ile 150 bin dolar kazandı.
Güzelliği ve fiziğiyle sıkça adından söz ettiren Hande Erçel, 31 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da sık sık iş birlikleriyle ilgili paylaşımlar yapıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.