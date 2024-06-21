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ABD'ye vize yıl sonu kaldırılabilir

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Güney Kıbrıs ve ABD arasında imzalanan Stratejik Diyalog Kurulması Anlaşması kapsamında, Kıbrıs pasaportu sahiplerinin vizeye gerek duymadan, ABD programına Güney Kıbrıs’ın dahil edilmesi çalışmasında sona gelindiği bildirildi

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ABD'ye vize yıl sonu kaldırılabilir
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Rum Hükümetinin, ABD’ye girişlerde vize zorunluluğun kaldırılmasının, bu yıl sonu veya 2025 yılı başında mümkün olabileceğinden söz ettiği belirtildi.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verdiler.
Habere göre Bakanlar Kurulu öncesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, ABD’ye giriş vizesinin 2024 yılı sonu veya 2025 yılı başına kadar kaldırılmasına yönelik hedefe ulaşılabileceği şeklindeki temennisini dile getirdi.
Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve ABD arasında imzalanan “Stratejik Diyalog Kurulması Anlaşması’nın” önemine vurgu yaparken bir çok bakanlığa ve enerji gibi birçok konuya dayanan anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışmaları yönünde bakanlara da çağrıda bulundu.
Herkesin iş birliğinin gerekliliğinden söz eden Hristodulidis, “Kıbrıs” pasaportu sahiplerinin vizeye gerek duymayacağı ABD programına Güney Kıbrıs’ın dahil edilmesi hedefinin sağlanmasında son aşamada olduklarını, bu nedenle herkesin çalışmasını beklediğini ifade etti.
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ABD’ye giriş vizesinin kaldırılması hedefinin 2024 yılı sonuna veya 2025 yılı başlarına kadar sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi.
Letimbiotis, geriye ABD tarafından parametre olarak var olan pratik bir zorluğun kaldığını, bunun da ret oranının yüzde 3’ten az olması şeklinde olduğunu ifade etti.
Letimbiotis, bir diğer deyişle başvuru yapacak Kıbrıs pasaportu sahibi 100 kişiden, 3’ten az kişinin başvurusunun ret edileceğini  belirtti.
 
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