Hafta sonlarının vazgeçilmez mekanı Moe açık hava sahnesi

Yakın Doğu Kampüs’te yer alan MOE Açık Hava Sahnesi’nin 5 Temmuzdaki konuğu Ali Congun oldu.

Near East Bank ana sponsorluğunda devam eden MOE Açık Hava Sahnesi Ali Congun’a yoğun ilği gördü.Festival alanında dj Doğuş Kılıç’ın performansı ile eğlenmeye başlayan misafirler Ali Congun’da kahkahalarla geceye devam etti.6 Temmuz Türkiye Milli Takımı’nın muhteşem performansı MOE Açık Hava Sahnesi’nde binlerce insanın coşkulu tezahüratları ile izlendi. Türkiye - Hollanda maçında üstün performans gösteren milli takımımızı gönülden kutluyoruz. Bu coşkuyu bizlerle beraber yaşayan binlerce misafirimize teşekkür ediyoruz.Ve MOE olarak diyoruz ki;YENSEN YENİLSEN KALBİMİZ HEP SENİNLE!