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Girne Çevre Yolu’nda trafiği aksatan düğün konvoyuna polisten ceza

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Girne Çevre Yolu’nda Zeytinlik bölgesinde dün, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tıkayan motosiklet sürücülerine polis tarafından ceza verildi.

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Girne Çevre Yolu’nda trafiği aksatan düğün konvoyuna polisten ceza
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Polis Basın Subaylığı, internet haber sitelerinde yer alan haberlerin ihbar kabul edilerek motosiklet sürücülerinin rapor edildiğini bdildirdi.
Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edilen motosiklet sürücülerine trafik akışına kasten engel olmak suçundan dolayı, 1696,30 TL para cezası verilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Zeytinlik civarındaki düğün konvoyu yüzünden trafik uzun süre aksamıştı.
 
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