Aleyna Tilki’den mini şortla konser

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Kıyafeti eleştirmek tacizdir" diyen Aleyna Tilki, sahneye süper mini bir şort ve kısa bluzla çıktı. Tilki'nin tarzını hiç beğenmeyen birçok kullanıcı "İmkanın varken insanların içine bu kıyafetle nasıl çıkarsın" yorumu yapıldı.

Son dönemde sahneye çıkmasının engellendiğini ileri süren Aleyna Tilki, önceki akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Genç şarkıcının sahne tarzı ise hiç beğenilmedi.

Şarkılarının yanı sıra kıyafet tercihi ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, Bodrum'daki sahnesine süper mini siyah şort ve beyaz bluzla çıktı. Sevilen şarkılarını okuyan Tilki'nin sahne kıyafeti eleştirilerin hedefi olan. Ünlü ismin konserine ve hayranlarına özen göstermediğini belirten birçok kullanıcı "Seyircilerine özen göstermezsen sana hiç iş vermezler" yorumu yapıldı.

