“Çıkmazdan kurtulmak için yapabilecekleri yaptık”

Rum Hükümeti Sözcüsü Letimbiotis, Rum tarafının sürecinin çıkmazdan kurtulması için yapabileceklerini halihazırda yaptığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıslılara yönelik açık mektubunun yankıları sürüyor.

Kıbrıslı Rum ve Türk politikacıların Holguin’in mektubunu yorumlamayı sürdürdüğünü yazan Politis gazetesi, gerek Holguin’in mektubunun ardından gerekse Holguin’in raporunu bugün BM Genel Sekreteri'ne sunacak olması ışığında, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımlarla ilgili manzaranın puslu olduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in Kıbrıslılara yönelik mektubunun taahhüdünün sona ermediği ve sürdürülebilir bir çözümle ilgili alternatif çözümler düşünmeye devam edeceğine dair ifadesine rağmen, iyimserlik ortamı yaratmadığını da kaydetti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, Holguin’in misyonunun devam edip etmeyeceğini bilen tek kişinin BM Genel Sekreteri Guterres olduğunu ifade etti.

Rum hükümetinin BM Genel Sekreteri'nden, Holguin’in raporunu sunmasının ardından, atılacak bir sonraki adımlarla ilgili kararlarını açıklamasını beklediğini de ifade eden Letimbiotis, Holguin’in devam edeceğine dair taahhüdünü ve bunun sona ermediğini söylemesini de selamladı.

Letimbiotis, Rum tarafının sürecinin çıkmazdan kurtulması için yapabileceklerini halihazırda yaptığını da öne sürdü.

