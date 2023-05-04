Kıbrıs’ın İlk Mimarlarından Abdullah Onar

Mimarlık en yaratıcı mesleklerin başında gelmektedir. İnsanın yerleşik düzene geçtiği ilk çağlardan günümüze, barınma insanoğlunun en önemli ihtiyacı olmuştur. Barınma için binyıllardır emek sarf eden insanoğlu, yaşam alanı olarak yaşadığı yeri estetik açıdan da güzelleştirmek istemiştir. Modern kentlerin,şehirlerin kurulması ile insanlar şehirlerini; temiz, düzenli bir hale getirmiştir. Köylerin yaşam alanından daha farklı modern mimari ile insanlar modernleşmek dünyaya ayak uydurmak istemişlerdir. Bu gelişimi sağlayacak olan da tabii ki mimarlar ve mühendisler olacaktır.Bizde 20. Yüzyıllın başında gelişen bu mimari akım toplumun, gelişmesi açısından da çok önemlidir. İlk mimarlardan Ahmet Vural Behaedddin, Adullah Onar, mühendis Efruz Sami Müdüroğlu,v.b. başta gelişen Lefkoşa ve civarına , çizdikleri modern ve yenilikçi evlerle, tam anlamıyla yeni mahalleler oluşmasına neden olmuşlardır.Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright, yalın ve basit mekânlar yaratmanın öncüsü olan Wright ayrıca organik mimarinin öncüsü olmuştur. Onun etkisi bir çok ülkeyi ve mimarı etkilemiştir.Kıbrıs Türk mimarisi denince Abdullah Onar, büyük bir öncü olmuştur. İngiltere’deki mimarlık eğitimi sonrası ülkemizdeki büyük miktarda çizdi ev, dükkan vb. konutlarla Kıbrıs kent mimarisinin gelişmesine çok büyük katkısı olmuştur.Kızı Amber Onar’ın onunla ilgili hazırlamış olduğu 184. Sayfalık kitabı “Bir Modern Geçmiş” eseri çok detaylı ve güzel bir çalışma oldu. Renkli fotoğrafları, samimi ve içtenlikli yayım dili ile eser anı-kitap tarzından, bizim mimarlık ve kültür tarihimizi anlatması açısından çok önemli. Zevkle ve ilgiyle okunan bu eserde çok şeyler öğreniyorsunuz. Karpaz-İngiltere-Lefkoşa-Girne dörtgeni içinde gelişen ülkedeki estetik yapının ve kültürün ne kadar önemli olduğu dönemleri anımsıyoruz. Şimdilerde sadece paranın ön planda olduğu, mimarinin sadece apartman yapıp satma olmadığı belki genç müttehitler ve mimarlar bu eseri okuyunca öğrenirler.Kızı Anber Onar’ı bu çok değerli eseri bizlere kazandırdığı için tebrik ederiz. Umarım diğer mimarlar için de böylesi değerli çalışmalar yapılır. Bu tip kitaplar bizim sosyal ve kültürel tarihimiz için çok önemli. Okumanızı salık veririz.Abdullah Onar kimdir? 1929 da Kaleburnu’nda dünyaya geldi. Mimarlık eğitimini 1949 gittiği İngiltere’de aldı ve 1956 yılında en prestijli üniversitelerden olan Durham Üniversitesi’nden mezun olarak tamamladı. 1957 yılında Kıbrıs’ta profesyonel hayatına başladı. Mimarlık mesleğinin kabul görmesinde ve gelişmesinde Mimarlar Odasının kurulmasında büyük bir rol oynadı. Kayıtlı olarak 3’üncü Kıbrıslı Türk mimar olmanın yanında, çok sayıda kaliteli projeleriyle, ada genelinde, modern mimaride öncü ve önemli bir rol oynadı. Kıbrıs Mimarlık tarihinde kişisel sergisi ve kitabı olan ilk Kıbrıslı Türk mimardır.