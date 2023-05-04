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LTB, Bahar Temizliği çalışmalarına hız verdi

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LTB'nin  ana caddelerde, Surlariçi ve Çağlayan bölgelerindeki genel ot temizliği tamamlayan LTB ekipleri, Köşklüçiftlik, Kumsal, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Gelibolu, Marmara, Yenişehir ve  Kızılbaş bölgelerinde temizliğe devam ediyor

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LTB, Bahar Temizliği çalışmalarına hız verdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), yaz ayları öncesi bölgesel temizlik çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
Belediyeden verilen bilgiye göre,  ana caddelerde, Surlariçi ve Çağlayan bölgelerindeki genel ot temizliği tamamlayan LTB ekipleri, Köşklüçiftlik, Kumsal, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Gelibolu, Marmara, Yenişehir ve  Kızılbaş bölgelerinde temizliğe devam ediyor.
LTB ekipleri ot temizliği, sokak ve kaldırımların temizlenmesinin yanı sıra boş olan yeşil alanlarla sahipleri tarafından temizlenmeyen ve yangın tehlikesi oluşturan, sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliğini yapıyor.
Öte yandan belediyenin bölgesel temizlik çalışmaları kapsamında Küçük Kaymaklı, Metehan ve Hamitköy bölgelerini kapsayan ihalesinin de sonuçlandığı, Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde ot temizliğine başlandığı belirtildi.
 
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