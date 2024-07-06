Fatoş'la Kitap Dünyası

HAFTANIN SÖZÜ
Birisi de kitap okumak ve kabir ziyareti ile meşgul olurdu. Sebebini soranlara, “selâmeti yalnızlıkta, en iyi vâizi mezarlıkta, en iyi arkadaşı da kitap okumakta buldum,” dedi.
İmam Gazali
Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Kuzey Kıbrıs Hukukunda Fuhuş Yaptırmak Amacıyla İşlenen İnsan Ticareti Suçu-Ali Yeğen
- Dünya Burada Bitsin - Emel Kaya
- Bir Cereyan Masalı - KIBTEK 1975-2012 - Tufan Ekici
- Yaşandığı Gibi - Mustafa Akıncı
- Kulüp Kıbrısta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı - Sibel Siber
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
- Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh
- Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel
- 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin
- Sazın Teli Koptu - Erdal Öz, Zülfü Livaneli
- Yağmur Çiseliyor - Osman Balcıgil
YAŞANDIĞI GİBİ – Mustafa Akıncı
Kıbrıs Türk siyasal yaşamının önde gelen isimlerinden, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi anılarını kaleme aldığı ve “Yaşandığı Gibi” adını verdiği kitabında
Akıncı’nın 1975-1990 yılları arasındaki anıları yer alıyor.
Yaklaşık yarım asır boyunca çeşitli kademelerde topluma hizmetler sunan Mustafa Akıncı, siyasi anılarını kaleme aldığı kitapta, yakın siyasi tarihin önemli bir kesitine ışık tutuyor.
Yaşandığı Gibi’nin ilk cildinde Akıncı, belediye başkanlığının yanı sıra milletvekili, parti başkanı ve başbakan yardımcısı olduğu döneme ilişkin bilgi, deneyim ve tanıklıklarını paylaştı.Kitabında, Kıbrıs sorunu, Türkiye'yle ilişkiler ve iç meselelerle ilgili görüşlerine yer veren Akıncı, bazı fotoğraf, küpür ve belgeler de kullandı.
YAĞMUR ÇİSELİYOR – Osman Balcıgil
Sokaklarda oluk oluk kan akıyor. Memleket orta yerinden ikiye ayrılmış gibi. Üniversiteler, fabrikalar fokur fokur kaynıyor. Parlamento çökmüş durumda. İnsanların göğsüne adeta fil oturmuş, herkeste ağır bir sıkıntı...
Belli ki kötü şeyler olacak. Generallerin üniformaları ütülenmiş, askerlerin postalları parlatılmış. Türkiye uçurumun kenarında...
Bütün bunlar olurken yaşanan nefes nefese bir casusluk ve aşk hikâyesi.
Bazı planlar bozulacak, kartlar yeniden dağılacak.
Türkiye’de gerçekleşecek darbe için ABD başkanı neden bu kadar çok çaba gösteriyor?
Sünnileri Alevilerin üzerine saldırtmaya, Beyaz Saray’ın hangi odasında karar veriliyor?
Hangi dünyaca ünlü CIA ajanları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmanın peşinde?
O tarihten itibaren, Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Elinizden düşürmeyecek, soluk soluğa okuyacaksınız. Öğrenecekleriniz, tarihi yeniden değerlendirmenize yol açacak.
HAFTANIN KİTABI
KARANTİNA – BEYZA ALKOÇ
- Biz kurtulduk ama ruhlarımız hala karantinada...””
- Ruhumdan her geçeni dudaklarımın arasına yollasam ruhuma ne kalır…
- "Yıldızları görebilmek için duvarlar arasında yaşadığımız evimizden vazgeçtik..."
- Güneşin Doğmasını İstiyorsak Geceyi Öldürmek Zorundayız..
- Bakkala diye çıkıp, sana gelesim var.’
- Karanlıkta kalmadığınız sürece ışıkları nasıl yakacağınızı öğrenemezsiniz.
- "Ve siyahtan daha karanlık bir renkle tanıştım o an .Hiçlik rengi..."
- Her şey bir hız treninin aşağı iniş hızında gerçekleşti... Yavaş yavaş çıktık, süratle düştük.
- ‘’ Bazı şeyler zaman alır ve zamanda bazı şeyleri bizden alır ‘’
- Her yeri kapatılmış labirentte,çıkış arıyorsun...Oysa tek çıkış gökyüzü,başını kaldırıp bakmıyorsun.
- Sırf düşünmemek için yaşamaktan vazgeçmek istiyorum.
- Ondan uzaklaştıkça ona yaklaşıyordum...
- HAFTANIN YAZARI :M.BARIŞ MUSLU
M. Barış Muslu 1975’te doğdu. Tarsus Amerikan Koleji’nde lise eğitimini sürdürürken gittiği ABD’de 2 senede liseyi, 3 senede Michigan Tech Üniversitesi’ni bitirdi. 20 yaşında genç bir mühendis olarak Türkiye’ye döndü. Koç Üniversitesi’nde işletme mastırını tamamladı. 2001 yılında kendi şirketini kurarak Türkiye’de yüz binlerce insanın kullandığı teknoloji servislerinin yaratıcısı oldu. 1994 yılından başlayarak beynin işleyişi, ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapan Muslu, birçok metodun beraber çok daha etkili bir şekilde kullanımını sağlayan NeuroFormat Sistemi’ni geliştirdi. Çok satan listelerinden aylarca inmeyen Yıka Beynini, Beynine Format At, Sağlığına Format At ve NeuroAşk kitaplarının yazarıdır. Uzman psikologlardan oluşan NeuroFormat ekibini yönetmeye ve seminerler vermeye devam etmektedir.