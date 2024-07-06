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11 Meşale Festivali başladı

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11 Meşale Festivali başladı
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Dikmen Belediyesi 11 Meşale Festivali, dün akşam Dağyolu'nda düzenlenen törenle ilk meşalesini yaktı.
 
Verilen bilgiye göre, gece, Digem Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başladı, tombala çekilişinin ardından  Sultan Durusular konseriyle devam etti.
 
Festival, 15 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Bugün ise festival ateşi, Yeni Mahalle bölgesinde yanacak. Her akşam farklı bir köyde gerçekleştirilecek olan etkinlikler arasında halk dansları, konserler, çekilişler ve daha birçok sürpriz yer alacağı belirtildi.
 
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