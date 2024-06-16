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BKM Mutfak Kıbrıs “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyununu sahneledi

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BKM Mutfak Kıbrıs “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyununu sahneledi
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BKM Mutfak Kıbrıs, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Haybeden gerçeküstü aşk” isimli oyunu sahneye koydu.
 
BKM Mutfak Kıbrıs’tan verilen bilgiye göre, iki kişilik olarak kaleme alınan oyun, Osman Ateş’in yönetmenliği ve uyarlamasıyla, farklı konseptle, BKM Mutfak Kıbrıs’ın yetişkin ikinci sınıfları tarafından sahnelendi.
 
Yönetmen yardımcılıklarını Ersan Çıkı ve Ozan Uykur’un yaptığı oyunda Akile Kıvanç, Arif Çember, Asya Çamlıbelli, Devin Canbaz, Ekin Duruk, Sevim Yarınlar, Victor Gomelico, Yalın Doğasal ve Yeşim Büyükakşeker sahne aldı.
 
İlk kez 2004 yılında sahneye konan,  Yılmaz Erdoğan'ın askerlik döneminde takma isimle Aktüel dergisine yazdığı yazıları topladığı "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” kitabından uyarlanan oyun, kadın erkek ilişkilerini konu alıyor.
 
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