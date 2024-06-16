Kıbrıslı Türklerin AP seçimine düşük katılımının sebepleri araştırılıyor

Üç Kıbrıslı Türk adaydan ikisi eski AP üyesi Niyazi Kızılyürek’i hedef gösterdi

Rum basını, Kıbrıslı Türklerin 9 Haziran’da yapılan AP seçimine katılımının beklentilerin altında kalmasının ve hatta 2019’dakinden daha az gerçekleşmesinin nedenlerini araştırıyor.

Haftalık Kathimerini “Kıbrıslı Türkler 9 Haziran’da Neden Oy Kullanmadı… Siyasi İlgisizlik, Onları İlgilendirmeyen Bir Seçim Olması ve Önceki 5 Yıldan Duydukları Hayal Kırıklığı Nedenlerden Bazıları” başlıklı haberinde 2019’da yapılan seçimde 5 bin 804 Kıbrıslı Türk oy kullanırken bu yıl 103 bin 821 oy kullanma hakkına sahip Kıbrıslı Türk’ten sadece 5 bin 676’sının sandık başına gittiğine dikkat çekti.

Gazetenin, görüşüne başvurduğu Volt adayı Hulusi Kilim, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun sandık başına gitmemesini Kıbrıs Türk siyasi partilerinin açıkça çıkıp kampanya yapma konusunda “vizyon ve siyasi irade ortaya koymamasına“ bağladı. “Belirli bir adayı desteklemek için gizli partisel karar alınması kitleleri harekete geçirmek için yeterli değil. Kıbrıs Türk siyasi partilerinin Avrupa seçimleriyle ilgili resmi çizgisini hepimiz biliyoruz: Bu seçim (AP) seçim değil.” dedi.

Hulusi Kilim Kıbrıslı Türklerin sandık başına gitmemesiyle ilgili kişisel görüşünü ise şu cümlelerle ortaya koydu: “Kıbrıs Rum siyasi partileri tarafından alınan tarihi kararlarla bağlantılı aldıkları olumsuz etkiler ve süregelen hayal kırıklığı. İki toplumun siyasi düzeydeki ilişkilerinde açık bir güvensizlik ve samimiyetsizlik hakim. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik süregelen retçi dinamik de rol oynadı. İnsanların çoğu kendilerini AP seçiminden kopuk görüyor. Çoğu, AP seçiminin sıradan Kıbrıslı Türklerin gündelik yaşamında bir değişiklik yapmayacağına inanıyor.”

Kilim önceki dönemde AP’de bulunan Niyazi Kızılyürek’in söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasının da etken olduğunu söyledi.

Ekologların listesinden seçime katılan Oz Karahan da Kızılyürek’in Brüksel’de Kıbrıslı Türkler lehine çalışmamasını gerekçe gösterdi.

Niyazi Kızılyürek ise gazetenin görüşme çabalarına cevap vermedi.

Fileleftheros ise “Kıbrıslı Türkler Avrupa Seçimine Kayıtsız kaldı” başlıklı haberinde Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Parlamentosu’nda alınan kararların gündelik hayatlarına hiçbir etkisi olmaması nedeniyle sandık başına gitmediğini yazdı.

Gazete “Ortalama Kıbrıslı Türk, gündelik hayatındaki durumun Avrupa Parlamentosu’nun ya da Avrupa Birliği’nin müdahalesiyle iyileşebileceğine inanmıyor” görüşünü ortaya koydu.

