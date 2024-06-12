“Ayıp Ettik” DAÜ’de sahnelendi

Bambu Sanat Merkezi'nin ilk tiyatro oyunu “Ayıp Ettik” dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahnelendi.
Verilen bilgiye göre, Nazım Bayraktaroğlu'nun yönettiği ve tamamı amatör oyunculardan oluşan komedi türündeki oyun ayakta alkışlandı.
“Ayıp Ettik” oyununun önümüzdeki sezon yeniden sahnelenmesi planlanıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.