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Düzova Köy Kadın Kursu’nun yılsonu sergisi açıldı

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Düzova Köy Kadın Kursu’nun yılsonu sergisi açıldı
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Düzova Köy Kadın Kursu’nun yılsonu sergisi dün akşam açıldı.
18 kursiyerin, kurs öğretmeni Seyhan Yücel eşliğinde yıl boyunca hazırladığı, nakış, koza, tığ işleri, tuval, Lefkara gibi el işlerinden oluşan eserleri Cihangir-Düzova İlkokulu’nda sergilendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Düzova Köy Kadın Kursu’nun sergisini Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis üyelerinden Mustafa Cambaz, Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğulları, Cihangir-Düzova İlkokulu Müdür Muavini Katriye Akandere yaptı.
Kurs öğretmeni Seyhan Yücel, yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
 
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