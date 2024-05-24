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“Aşk Yolcusu” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

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“Aşk Yolcusu” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı
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“Aşk Yolcusu” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, “Aşk Yolcusu” ismini taşıyan sergi Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde yolcularla buluşturuldu.
 
Ercan Havalimanı’nın bu ayki ikinci sergi konuğu uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve 50 yıldır sanatla uğraşan Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Nazım Artist oldu.
 
Artist’in havalimanındaki “Aşk Yolcusu” sergisi, Londra ve Kuzey Kıbrıs arasında son 20 yılda oluşturulan resim koleksiyonunda transandantal temalar ve büyülü gerçekçilik üzerinden görsel bir yolculuk sunuyor.
 
Sergilenen eserler içersinde Nazım Artist’in her zaman hayranlık kaynağı olan Semazenlerden ilham alan görsellerden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor.
 
“Aşk Yolcusu” ismini taşıyan sergi, 15 Haziran'a kadar açık olacak.
 
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