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Polisiye olaylar

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İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

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Polisiye olaylar
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İkamet izinsiz oldukları tespit edilen dört kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.


Polis bültenine göre ülke genelinde Polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.


- 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Lefkoşa’da sakin Yusuf Can Pehlivan (E-22), kalmakta olduğu ikametgah içinde dün gece saat 23.00 sıralarında, yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. 


-Dural bulundu
22 Mayıstan beri kayıp olan Girne’de sakin Eren Dural (E-16) bulundu.
 
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