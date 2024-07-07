“Ali’m” projesi yarın akşam Gazimağusa’da sahneleniyor

Akademi Sanat Derneği’nin yıllar süren araştırmasıyla hazırladığı ve sunumunda 150 kişilik ekibin yer alacağı “Ali’m” projesi, yarın akşam Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda sahneleniyor.
Dernek, "Mağusa Limanı" türküsüne de konu olan Arap Ali’nin yaşam öyküsünü, dans, tiyatro ve müzikalle birleştirip sunacak.
Etkinlik saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.
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