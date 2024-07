Near East Technology ve Telsim’den veri işbirliği

Near East Technology ve Telsim’den Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri Konusunda Önemli İşbirliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bilgi teknolojileri alanında en geniş hizmet alanına ve insan kaynağına sahip olan Near East Technology, dijital dönüşüm çalışmaları konusunda çözüm ortaklarınahizmet sunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Near East Technology ile Telsim Vodafone,verimerkezi ve bulut hizmetleri anlaşması imzalandı.Anlaşmaya Near East Technology Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz imza attı.

Toplantıya Near East TechnologyGenel Müdürü Renan Avni, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Near East Technology Sistem ve Donanım Grup Müdürü İbrahim Babaliki, Vodafone Kurumsal Pazarlama ve Sabit İnternet Müdürü Özgür Çakmak da eşlik etti.



HASKASAP: DÜNYADAKİ SON TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDİP, BUNLARI ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZA SUNUYORUZ



Near East Technology Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, dünyadaki son teknolojileri takip edip, bunları çözüm ortaklarına sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Dünya standartlarında hizmet kalitesi sunduklarını anlatan Haskasap, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Haskasap, “Near East Technology güçlü kurumsal yapısı ve üst seviye hizmet anlayışıyla teknolojinin her alanında hizmet vermekte ve şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda uygun çözümler üreterek, sektörlerinde farklılık yaratmalarına olanak veren çözümler geliştirmektedir.Kurumların mevcut işleyişlerinde dijital dönüşümü hızlandırmasının zorunlu hale geldiği bu dönemde, işleri verimli yürütmek ve maliyetleri optimize edip, iş sürekliliğini ve hizmetkalitesini korumak prensibine dayalı olarak birçok dijital dönüşüm projesi ile çalışmaktayız” dedi.

Örnek dijital dönüşüm projelerinin başında gelen veri merkezlerinin ve bulut hizmetlerinin, dijital verilerin depolanması, kullanılması ve düzenli aralıklarla yedeklenmesini sağlayan hizmetlerinin bilişim teknolojileri alanında öncü olmalarının en güzel örneği olduğuna dikkat çeken Haskasap, sözlerine şöyle devam etti:



“Firma olarak ülkemiz iş dünyasına, çok önemli bir katkı sunmaktayız. Bugün gelinen noktada teknolojik yatırımlarımız ve veri merkezi yatırımımız sayesinde ülkemizdeki kurumlara ve firmalaraverebileceğimiz hizmetleri güçlendirerek altyapı ihtiyaçlarının 7 gün 24 saat kesintisiz, güvenli ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlarken, bu alandaki hizmetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefin yeni bir adımı olarak başlattığımız Vodafone Telsimişbirliği ile de merkezimiz imkanlarının daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayacaktır.”



SEFER TÜZ: “NEAR EAST TECHNOLOGY İLE KURDUĞUMUZ BU GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE, ÜLKEMİZİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DAHA İLERİYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ.”

Telsim Vodafone olarak, ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rol üstlendiklerini söyleyen Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Near East Technology ile yapmış oldukları Data Center işbirliğinin teknoloji alanındaki yatırımlarının en güçlü halkalarından birini oluşturacağını vurguladı.

Tüz, "Bu işbirliği ile global deneyimimiz ve yerel yeteneklerimiz sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Near East Technology Ltd. ile kurduğumuz bu güçlü işbirliği sayesinde, ülkemizi dijital dönüşümde daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Near East Technology üzerinden sundukları Cloud (Bulut) ve data center hizmetlerini değerli müşterileriyle buluşturmak istediğini belirten Tüz, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak sunucu, co-location, cloud security ve diğer tüm cloud hizmetlerini kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olduklarını ve müşterilerine daha ileri teknolojiler sunarak iş süreçlerini optimize ederek, rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüz, “Tüm bu hizmetlerle, firmaların sunucu maliyetleri, fiziki sunuculara yatırım ve yıllık bakım gibi ek maliyetlere katlanmadan, Vodafone Telsim ayrıcalığı ile bulut üzerinden hizmet almasını sağlayacağız.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Tüz, Telsim Vodafone’un, sektörün ve ülkenin geleceğine olan güvenle yatırımlarını sürdüreceğini belirtti. Tüz, Near East Technology ile birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atmayı temenni ederek, bu işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.



AVNİ: MERKEZ VERİLERİN GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE DEPOLANMASINI VE İŞLENMESİNİ SAĞLIYOR



Near East Technology Genel Müdürü Renan Avnidekonuşmasında veri merkezinin öneminden bahsetti. Avni, “Veri merkezi bilgisayar sistemleri ve depolama, sunucu ve ağ sistemleri dahil olmak üzere, ilgili bileşenleri son derece kontrollü bir ortamda barındıran bir tesistir. Bu tesisler, kritik verilerin güvenilir ve yüksek oranda kullanılabilir bir şekilde depolanmasını ve işlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Modern veri merkezleri aynı zamanda bulut hizmetleri de sunarak işletmelerin internet üzerinden bilgi işlem kaynaklarına ve veri depolamaya erişmesini sağlar.” dedi ve bu iş ortaklığının gerçekleşmesindeki çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.



ESENDAĞLI: "ADADAKİ TÜM İŞLETMELERE DAHA HIZLI VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ”



Yeni işbirliği kapsamında, bulut altyapı hizmetlerinin verilmesi, veri yönetimi, sunucu ve yüksek performanslı veri merkezi hizmetleri gibi alanlarda Near East Technology ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, bu sayede, adadaki tüm işletmelere daha hızlı ve güvenli çözümler sunulacağını belirtti. LHA