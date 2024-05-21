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“Çağdaş Sanat“ resim sergisi Cuma günü açılıyor

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Ressam Salih Mustafa Çizel’in “Çağdaş Sanat” isimli 39. kişisel resim sergisi, 24 Mayıs Cuma günü açılıyor.

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“Çağdaş Sanat“ resim sergisi Cuma günü açılıyor
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Çizel’in verdiği bilgiye göre, saat 18.00’de Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi sergi salonunda açılacak serginin küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale yaptı. Sergi, 24 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında açık olacak.
Sergi hafta içi ve cumartesi günlerinde saat 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Salih Mustafa Çizel’in 39. kişisel resim sergisinde yer alacak işler, “sanatçının yıllar içinde birikiminin bir sonucu olan, bilgi dağarcığında yer bulan duygularının, deniz dalgaları gibi savrularak renklerle biçimlendirilmiş tuvalere yansıttığı” soyut 127 resmi kapsıyor.
 
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