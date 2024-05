CTP Milletvekili Şahiner ucuz et için yerli üretimin devam etmesi gerektiğini belirtti

Şahiner yaptığı açıklamada, hükümet yüzünden bugün hayvancıların ekonomik olarak can çekiştiğini kaydederek, "Hükümet, et fiyatlarını düşüreceğini iddia ederek hayvancıyı uyutmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ucuz etin halkla buluşmasının en makul yolu yerli üretimin devam etmesi olduğunu belirtti.













Ülkede her geçen gün hayvancı ve hayvan sayısının azaldığını dile getiren Şahiner, piyasaya gerekli miktarda et arz edilemediğini dolayısıyla da et fiyatlarının arttığını belirtti.



Şahiner, “Hükümet edenler ise, tüm bu olumsuzluklar karşısında, hayvan üreticisini ayakta tutabilmek için gereken önlemleri almak yerine üreticiyi tamamen üretimden koparacak, et fiyatlarında düşüşe değil sadece birilerinin fahiş kar elde etmesine yol açacak tarihi bir yanlışa imza atmak için elinden geleni ardına koymuyor.” ifadelerini kullandı.



Ayakta kalabilmek için tırnakları ile bu sektöre tutunmaya çalışan, gece gündüz tatil demeden 365 gün 24 saat ağır bir mesai ile hayvancılıktan geçinmeye çalışan, dünyanın en zor mesleklerinden birini ifa eden hayvancıların bugün hiç olmadığı kadar mağdur durumda olduklarını kaydeden Şahiner, “Bir hayvancı, sürüsünü, mandırasını, tarlasını, alet ve ekipmanını komple satacak duruma gelmişse bunun tek nedeni hayvancı düşmanı gibi davranan hükümetin ta kendisidir.” dedi.





Ucuz etin halkla buluşmasının en makul yolu yerli üretimin devam etmesi olduğuna dikkat çeken Şahiner, “Hayvancının ekonomik olarak zorlandığı böylesi kritik bir dönemde, et ithalatının önünün açılması ve bu yanlışın üzerine bir yanlış daha eklenerek bunun şeffaf, denetlenebilir bir şekilde, sertifikalı ürünlerin gelmesini sağlayacak bir ihale ile değil, şaibeli bir biçimde adrese teslim ihale ile yapmak hem halk sağlığını hiçe saymaktır hem de yine yandaş birilerinin cebine oluk oluk para akıtmaya zemin hazırlamaktır.” ifadelerini kullandı.



Bu yanlış adımlar yüzünden, halkın ucuz ete ulaşmasının mümkün olmayacağını dile getiren Şahiner, “Üstelik Kıbrıs Türk Halkı tüketeceği ithal etin hangi koşullarda, nerden geldiğini bilemeyecek, tadını alamayacak ve ithal et sağlığımızı tehlikeye atacak bir risk oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.