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UKÜ, Türkiye Minikler Şampiyonasında ilk 4’te

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UKÜ, Türkiye Minikler Şampiyonasında ilk 4’te
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Alanya’da düzenlenen ve 2011-2012-2013 doğumlu çocukların katıldığı Türkiye Minikler Şampiyonasına 15 takım yer alıyordu. Ülkemizden şampiyonaya katılan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ilk 4 takım arasında yer almayı başardı. Zor bir gruptan çıkan ekibimizin yarı final rakibi Türkiye’nin köklü kulübü Bursa Nilüfer Belediyesi oldu.
İLK DÖRT TAKIM;
İstanbul Beşiktaş J.K.
K.K.T.C. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Bursa Nilüfer Belediyesi
Ankara Ted Kolelejliler veya Amasya Taşova Belediyesi
Alanya’da bulunan Federasyon karmamızın Türkiye Şampiyonası dışında Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası bugün yapacağı ilk maçla başlıyor.
 
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