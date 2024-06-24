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İskele’de zafer Alçıcı kardeşlerin

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Triatlon Federasyonu’nun İskele’de düzenlediği triatlon yarışlarında 19 yaş altı sporculara yönelik açılan sprint mesafede birincilik Ares Spor Kulübünden Ayer Alçıcı’nın oldu. Olimpik triatlonda ise yarışın birinciliğini yine Ares Spor Kulübü’nden Enis Alçıcı elde etti

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İskele’de zafer Alçıcı kardeşlerin
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele sprint ve olimpik triatlonu yarışı pazar günü gerçekleşti.
19 yaş altı sporculara yönelik açılan sprint mesafede birincilik Ares Spor Kulübü’nden Ayer Alçıcı’nın oldu. Olimpik triatlonda ise yarışın birinciliğini yine Ares Spor Kulübü’nden Enis Alçıcı elde etti.
İskele Sprint & Olimpik Triatlon yarışında sporcular sabah 07.00’da start aldı. Sprint mesafede sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve ardından da 10 kilometre koştu. İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen yarışta olimpik mesafe kadınlar birincisi ferdi olarak yarışan Elena Kiseleva gelirken, olimpik mesafe takım kategorisinde birinciliği Tüfekçi Sprint takımı kazandı.
Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri makenzi plajında takdim edildi.
Yarış sonuçları şöyle:
         Olimpik mesafe - Kadınlar              
Sıra   Sporcu ismi         Kulüp         Yaş
1       Elena Kiseleva     Ferdi 40-49 KADINLAR
2       Mine Devrim       Tüfekçi Spor Kulübü    20-29 KADINLAR
3       Ekaterina Motuz  Ferdi 20-29 KADINLAR
4       Alex Mehltretter  Ferdi 50-59 KADINLAR
                           
                OLİMPİK MESAFE - ERKEKLER                   
Sıra        Sporcu ismi        Kulüp    Yaş
1             Enis Alçıcı            Ares Spor Kulübü            20-29 ERKEKLER
2             Tuğcan Özkızan                Tüfekçi Spor Kulübü       20-29 ERKEKLER
3             Jason Walker     Bikebaju              40-44 ERKEKLER
4             Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü       50-59 ERKEKLER
5             Kemal Elektrikçi               Ares Spor Kulübü            30-34 ERKEKLER
6             Ozgu Ozyigit      Tüfekçi Spor Kulübü       40-44 ERKEKLER
7             Aykut Batuhan Subay    Ferdi     20-29 ERKEKLER
8             Hüseyin Ilker Erçen        Ferdi     30-34 ERKEKLER
9             Erkan Uyar         Ares Spor Kulübü            50-59 ERKEKLER
10           Ahmet Arnavut                Ares Spor Kulübü            30-34 ERKEKLER
11           Kerem Güneşer               Tüfekçi Spor Kulübü       35-39 ERKEKLER
12           Çağan Kutgüner               Ares Spor Kulübü            35-39 ERKEKLER
13           Aidar Abrayev   Ferdi     40-44 ERKEKLER
14           Mykyta Kruzhkov            Ferdi     40-44 ERKEKLER
15           Mustafa Çağlar Ferdi     35-39 ERKEKLER
16           Halil Kaçmaz       Ares Spor Kulübü            40-44 ERKEKLER
17           Batu Ali Veçhioğlu           Ferdi     40-44 ERKEKLER
18           Kemal Ekdal       Tüfekçi Spor Kulübü       40-44 ERKEKLER
19           Erda Şerebet     Tüfekçi Spor Kulübü       45-49 ERKEKLER
20           Cemal Abohorlu              Aspava Spor Kulübü       60+ ERKEKLER
21           Murat Cahit Ataer           Ferdi     50-59 ERKEKLER
22           Görkem Bulunç                Ares Spor Kulübü            45-49 ERKEKLER
-              Kemal Tasci        Ares Spor Kulübü            40-44 ERKEKLER
-              Ali Dükyancı       Tüfekçi Spor Kulübü       35-39 ERKEKLER
-              Aleks Shchukin Ferdi     35-39 ERKEKLER
-              Reşat Sarp          Ferdi     30-34 ERKEKLER
-              Kemal Artemel Ares Spor Kulübü            30-34 ERKEKLER
-              Hasan Karşılı      Tüfekçi Spor Kulübü       35-39 ERKEKLER
                SPRİNT MESAFE - KADIN                            
Sıra        Sporcu ismi        Kulüp    Yaş
1             Talya Ozyolac    Ares Spor Kulübü            14-19 GENÇ KADINLAR
                SPRİNT MESAFE - ERKEKLER                      
Sıra        Sporcu ismi        Kulüp    Yaş
1             Ayer Alçıcı           Ares Spor Kulübü            14-19 GENÇ ERKEKLER
2             Ahmet Erden    Ares Spor Kulübü            14-19 GENÇ ERKEKLER
3             Tolgu Özyolaç    Ares Spor Kulübü            14-19 GENÇ ERKEKLER
4             Ahmet Iskender              Ares Spor Kulübü            14-19 GENÇ ERKEKLER
                                              
                                              
                Olimpik mesafe - TAKIM KATEGORİSİ                  
Sıra        TAKIM İSMİ       SPORCULAR       ZAMAN
1             Tüfekçi Sprint    Nermin -Kemal-Ömer   1:57:26.5
2             Rebels  Mustafa-Şevket-Yusuf 1:59:50.2
3             1H2A     Hüseyin-Ali Ş - Ali K        2:19:52.1
4             Power  Serhan - Furkan - Emine              2:26:11.3
5             Cousins                Özde-Selçuk-Ozan          2:33:47.3
6             Team Energy     Salahi - Ahmet - Derviş 2:44:10.2
7             Üçlüyüz Güçlüyüz           Hüseyin-Metin-Nazan  2:48:53.5
8             Plan B   Anastasia / Aleksei         2:51:13.9
9             Garaduman       Deniz-Raif-Ömer             3:00:16.8
-              Team Storm       Eliz-Ali-Ediz         DNS
 
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