İskele’de zafer Alçıcı kardeşlerin

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele sprint ve olimpik triatlonu yarışı pazar günü gerçekleşti.
19 yaş altı sporculara yönelik açılan sprint mesafede birincilik Ares Spor Kulübü’nden Ayer Alçıcı’nın oldu. Olimpik triatlonda ise yarışın birinciliğini yine Ares Spor Kulübü’nden Enis Alçıcı elde etti.
İskele Sprint & Olimpik Triatlon yarışında sporcular sabah 07.00’da start aldı. Sprint mesafede sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve ardından da 10 kilometre koştu. İskele Makenzi Plajı’nda gerçekleşen yarışta olimpik mesafe kadınlar birincisi ferdi olarak yarışan Elena Kiseleva gelirken, olimpik mesafe takım kategorisinde birinciliği Tüfekçi Sprint takımı kazandı.
Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri makenzi plajında takdim edildi.
Yarış sonuçları şöyle:
Olimpik mesafe - Kadınlar
Sıra Sporcu ismi Kulüp Yaş
1 Elena Kiseleva Ferdi 40-49 KADINLAR
2 Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 KADINLAR
3 Ekaterina Motuz Ferdi 20-29 KADINLAR
4 Alex Mehltretter Ferdi 50-59 KADINLAR
OLİMPİK MESAFE - ERKEKLER
Sıra Sporcu ismi Kulüp Yaş
1 Enis Alçıcı Ares Spor Kulübü 20-29 ERKEKLER
2 Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 ERKEKLER
3 Jason Walker Bikebaju 40-44 ERKEKLER
4 Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 50-59 ERKEKLER
5 Kemal Elektrikçi Ares Spor Kulübü 30-34 ERKEKLER
6 Ozgu Ozyigit Tüfekçi Spor Kulübü 40-44 ERKEKLER
7 Aykut Batuhan Subay Ferdi 20-29 ERKEKLER
8 Hüseyin Ilker Erçen Ferdi 30-34 ERKEKLER
9 Erkan Uyar Ares Spor Kulübü 50-59 ERKEKLER
10 Ahmet Arnavut Ares Spor Kulübü 30-34 ERKEKLER
11 Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 ERKEKLER
12 Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü 35-39 ERKEKLER
13 Aidar Abrayev Ferdi 40-44 ERKEKLER
14 Mykyta Kruzhkov Ferdi 40-44 ERKEKLER
15 Mustafa Çağlar Ferdi 35-39 ERKEKLER
16 Halil Kaçmaz Ares Spor Kulübü 40-44 ERKEKLER
17 Batu Ali Veçhioğlu Ferdi 40-44 ERKEKLER
18 Kemal Ekdal Tüfekçi Spor Kulübü 40-44 ERKEKLER
19 Erda Şerebet Tüfekçi Spor Kulübü 45-49 ERKEKLER
20 Cemal Abohorlu Aspava Spor Kulübü 60+ ERKEKLER
21 Murat Cahit Ataer Ferdi 50-59 ERKEKLER
22 Görkem Bulunç Ares Spor Kulübü 45-49 ERKEKLER
- Kemal Tasci Ares Spor Kulübü 40-44 ERKEKLER
- Ali Dükyancı Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 ERKEKLER
- Aleks Shchukin Ferdi 35-39 ERKEKLER
- Reşat Sarp Ferdi 30-34 ERKEKLER
- Kemal Artemel Ares Spor Kulübü 30-34 ERKEKLER
- Hasan Karşılı Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 ERKEKLER
SPRİNT MESAFE - KADIN
Sıra Sporcu ismi Kulüp Yaş
1 Talya Ozyolac Ares Spor Kulübü 14-19 GENÇ KADINLAR
SPRİNT MESAFE - ERKEKLER
Sıra Sporcu ismi Kulüp Yaş
1 Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü 14-19 GENÇ ERKEKLER
2 Ahmet Erden Ares Spor Kulübü 14-19 GENÇ ERKEKLER
3 Tolgu Özyolaç Ares Spor Kulübü 14-19 GENÇ ERKEKLER
4 Ahmet Iskender Ares Spor Kulübü 14-19 GENÇ ERKEKLER
Olimpik mesafe - TAKIM KATEGORİSİ
Sıra TAKIM İSMİ SPORCULAR ZAMAN
1 Tüfekçi Sprint Nermin -Kemal-Ömer 1:57:26.5
2 Rebels Mustafa-Şevket-Yusuf 1:59:50.2
3 1H2A Hüseyin-Ali Ş - Ali K 2:19:52.1
4 Power Serhan - Furkan - Emine 2:26:11.3
5 Cousins Özde-Selçuk-Ozan 2:33:47.3
6 Team Energy Salahi - Ahmet - Derviş 2:44:10.2
7 Üçlüyüz Güçlüyüz Hüseyin-Metin-Nazan 2:48:53.5
8 Plan B Anastasia / Aleksei 2:51:13.9
9 Garaduman Deniz-Raif-Ömer 3:00:16.8
- Team Storm Eliz-Ali-Ediz DNS
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