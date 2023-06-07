Üç hentbolcumuz Türkiye Milli Takımında

29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan U17 Avrupa Plaj Hentbolu şampiyonasına katılacak olan aday kadro içerisinde 3 sporcumuz da yer aldı.

Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü sporcuları Hasan Samet Yılmaz, Murat Yıldırım ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Nisan Atay geçtiğimiz hafta Türkiye Milli takımı kampına katılmak üzere Antalya’ya gittiler.

