Gazioğlu güven tazeledi

KKTF 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Başkanlığa tek aday olan Hasan Gazioğlu’nun yeniden başkanlığa seçildi

KKTF 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kulüplerin katılımı ile Federasyon binasında gerçekleşti.

KKTF 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başkanlık divanının oluşumu, 2022 yılı geçmiş faaliyet raporunun değerlendirilmesi, mali raporun onaylanması, 2023 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi, Başkanlık seçimi ve Federasyon Başkanının Yönetim Kurulunu onaya sunması ile kulüpler tarafından oybirliği ile onaylanarak gerçekleşti.

Hasan Gazioğlu’nun yeniden başkanlığa tek aday olarak seçilmesiyle yönetim kurulu ile birlikte 2 yıl daha görev alacak.

