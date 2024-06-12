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Genç hentbolcularımız Türkiye Milli takımı kampına katıldı

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Genç hentbolcularımız Türkiye Milli takımı kampına katıldı
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Hentbol Federasyonu’na bağlı genç hentbolcularımız Türkiye Milli Takım kampına katılmak için Türkiye’ye gitti.
U16 Kız-Erkek Türkiye Plaj Milli Takım Kampı 3 Temmuz 2024 tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleşecek. Milli takıma çağrılan 7 sporcumuz dün kampa katılmak üzere yolla çıktılar.
Milli Takıma çağrılan sporcularımız:
Medine Beşli (DİGEM)
Zeynep Aktaş (DİGEM)
Almina Gürler (ŞAHLAN)
Atahan Akçam (UKÜ)
Samed Beşöd (UKÜ)
Ahmed Er (UKÜ)
Abdullah Temel (UKÜ)
Çanakkale’de milli takım kampına katılacak olan kafilenin başında teknik kurul başkanı Tarkan Kayaş yer alıyor.
 
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