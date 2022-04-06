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Gecenin galipleri, Levent ve GG

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Hentbol büyük erkeklerde önceki akşam oynanan iki karşılaşmada Levent ve GG geceyi galibiyetle kapattı

Gecenin galipleri, Levent ve GG
Atatürk Spor Salonun da oynanan iki karşılaşmada Levnet Alayköy’ü, GG ise ezeli rakibi UKÜ’yü mağlup ederek haftayı galibiyetle noktalamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile Alayköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 22 – 13 önde kapatan Levent karşılaşmayı da 42 – 28 kazanarak haftayı galibiyetle noktalamış oldu. Levent takımında Doğuş kaydettiği 21 golle geceye damga vuran isim oldu.
Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile UKÜ karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 21 – 17 önde kapatan GG, maçı da 37 – 33 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. GG takımında Arda maçı 7 golle tamamlarken, UKÜ’de Muhammed 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.
 
                                   O         G         B          M        AG       YG       AV       P
1          GG                   8          8          0          0          292      209      83        16
2          UKÜ                 8          5          0          3          276      225      51        10
3          MGA               8          4          0          4          246      238      8          8
4          LEVENT           8          3          0          5          247      255      -8         6
5          ALAYKÖY        8          0          0          8          176      310      -134     0
 
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