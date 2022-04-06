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Yıldız Kız Karmasının Yarı Finaldeki rakipleri belirlendi

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Yıldız Kız Karmasının Yarı Finaldeki rakipleri belirlendi
Türkiye Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarında Karaman Grubunda mücadele eden Voleybol Yıldız Kızlarımız 14 Grup içerisinde en iyi ikinci olarak adını Yarı Finale yazdırdı.
Voleybol Yıldız Kız Karmasının yarı final ‘deki rakipleri belli oldu.
14-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonası Yarı Finallerde karmamız Isparta Grubunda Aksaray, Antalya ve Eskişehir temsilcileri ile mücadele edecek.
16 takımın iştiraki ile 4 erli gruplar halinde oynanacak. Gruplarında ilk sırayı elde eden takımlar son 16 takımın mücadele edeceği Türkiye finallerde mücadele etme hakkını elde edecek.
 
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