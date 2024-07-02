Beş hentbolcumuz Türkiye Milli Takımı’nda

Hentbolda beş sporcu Türkiye U16 Milli Takımı’na seçilme başarısı gösterdi. Medine Beşli, Zeynep Aktaş, Almina Gürler, SamedBeşod, Abdullah Temel, Atahan Akçam bir süredir Türkiye Plaj Milli Takımı’nda bulunuyordu.

Milli hentbolcularımız 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna Şehrinde düzenlenecek olan Avrupa U16 Kız-Erkek Şampiyonasında Türkiye Plaj Milli Takımında mücadele edecek.

Hentbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada “Milli Gururlarımızı gönülden tebrik eder Türkiye Milli Takımımıza Avrupa Şampiyonasında başarılar dileriz” denildi.

