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Beş hentbolcumuz Türkiye Milli Takımı’nda

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Beş hentbolcumuz Türkiye Milli Takımı’nda
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Hentbolda beş sporcu Türkiye U16 Milli Takımı’na seçilme başarısı gösterdi. Medine Beşli, Zeynep Aktaş, Almina Gürler, SamedBeşod, Abdullah Temel, Atahan Akçam bir süredir Türkiye Plaj Milli Takımı’nda bulunuyordu.
Milli hentbolcularımız 4-7 Temmuz 2024 tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna Şehrinde düzenlenecek olan Avrupa U16 Kız-Erkek Şampiyonasında Türkiye Plaj Milli Takımında mücadele edecek.
Hentbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada “Milli Gururlarımızı gönülden tebrik eder Türkiye Milli Takımımıza Avrupa Şampiyonasında başarılar dileriz” denildi.
 
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