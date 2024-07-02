Haftada 2 gün olmak üzere toplamda 18 derste gerçekleşecek yüzme kursu 29 Ağustos tarihinde sona erecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı. KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’ndaAres Spor Kulübü ile işbirliğinde gerçekleşen yüzme kursu sabah saat 09.30’da başladı. Haftada 2 gün olmak üzere toplamda 18 derste gerçekleşecek yüzme kursu 29 Ağustos tarihinde sona erecek ve kursu tamamlayanlara sertifikaları verilecek.

İlk gün KTSYD Fikret Ünlü Havuzunda kursiyerler ve aileleri güzel bir heyecan yaşadı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Necati Külahlılar, Soydan Sakallı ve Ahmet Özsoy’un hazır bulunduğu yüzme kurslarının ilk gününde çocuklar yüzme seviyelerine göre gruplara ayrılıp kursa başladılar.

Başkan Necati Özsoy, yüzme kurslarının dernek tarihinin önemli faaliyetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, uzun zaman gerçekleşmeyen bu kursları yönetim kurulu olarak geçtiğimiz yıl yeniden başlattıklarını ve bu yıl da devam ettirdiklerini belirtti. Özsoy, yüzme kursları ile onlarca çocuğun yüzme becerilerini geliştirerek topluma birer yüzme sporcusu kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklarını paylaştı. KTSYD yönetimi olarak ile “geleceğin yüzücülerini” kazandırma adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik hem derneğin sosyal sorumluluk, hem de sportif ve kültürel anlamda bir farkındalık yarattığına inandıklarını vurgulayan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, kurslara katkı koyan ARES Spor Kulübüne ve eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.

