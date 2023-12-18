banner913
banner932
Dumlupınar bende varım diyor
Dumlupınar bende varım diyor
23 0
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
37 0
 
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
42 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
19 0
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
32 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
76 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
20 0
banner996
banner985

İrfan Düşer, 100. Yaşını Ailesiyle Kutladı

banner989

banner974
İrfan Düşer, 100. Yaşını Ailesiyle Kutladı
banner971


Baf'ın Meladya köyünde doğan ve uzun yıllardır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren İrfan Düşer, ailesiyle bir araya gelerek 100. yaş gününü kutladı

Baf'ın Meladya köyünde doğan ve uzun yıllardır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren İrfan Düşer, 100. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Gazimağusa'daki Otello Meze Restoran"da düzenlenen doğum günü etkinliğine, İrfan Düşer'in sevdikleri,  çocukları, gelinleri, torunları ve torun çocukları katıldı.

Bu özel gün, Düşer ailesi için unutulmaz anılara sahne oldu. Ailenin bu anlamlı buluşmasında, geçmişten gelen hatıralar paylaşıldı, anılar tazelendi ve gelecek nesillere aktarılmak üzere güzel anılar biriktirildi. İrfan Düşer, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirerek 100 yaşına ulaşmanın gururunu ailesiyle birlikte yaşadı.

İrfan Duser, 100. yaşını kutlarken sağlıklı bir ömrün sırlarını paylaşarak, dengeli beslenme ve sevginin hayatındaki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Düşer, evlatlarının her zaman  yanında olduğunu  ve onlarla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.