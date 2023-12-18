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Hristodulidis: “Temsilci atanması 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bir anma etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlaRKEN, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a atayacağı kişisel temsilcinin görev süresinin 1 Ocak 2024’te başlayacağını söyledi

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Hristodulidis: “Temsilci atanması 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin atayacağı kişisel temsilcinin görev süresinin 1 Ocak 2024’te başlayacağını ifade etti.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bir anma etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladığını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a atayacağı kişisel temsilcinin görev süresinin ise 1 Ocak 2024’te başlayacağını söylediğini yazdılar.
Habere göre Hristodulidis, temsilcinin, BM Genel Sekreteri’ni New York’ta ziyareti sonrasında adaya geleceği yönünde bilgi edindiğini belirtirken önceki tecrübelerine dayanarak, temsilcinin Kıbrıs’ta zaman geçirmesi, adayı sadece 24 veya 48 saat ziyaret etmekle kalmaması gerektiğini, bu yöndeki talebini BM Genel Sekreteri’ne ilettiğini de yineledi.
Hristodulidis, bu konularda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamasını beklediğini de vurguladı.
 
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