Girne Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği düzenleniyor

Belediyeden verilen bilgiye göre, uluslararası nitelikte ve İngilizce olarak da Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde ve yoga eğitmenleri Bülent Çakır, Ebru Münir, Hayal Gezer, Irmak Behazatoğlu, Suzie Heijari eşliğinde Kervansaray Halk Plajı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, her yaş grubuna açık ve ücretsiz olacak.
21 Haziran Cuma günü Saat 18:30 – 19:30 arasında gerçekleştirilecek etkinlik; doğa ve tüm canlılarla barış ve birliktelik, sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı temaları ile düzenleniyor.
Etkinlikle ile ilgili bilgi almak isteyen kişilerin 05338702014 numaralı telefona başvurabileceği kaydedildi.
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