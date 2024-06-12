Baf’ta yeni bir yangın çıktı

Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları yeni yangının Yolu-Milyu köyleri arasındaki sarp arazide çıktığını, itfaiye ekiplerinin yeniden sferber olduğunu haber verdi.
-Bazı köylerde yeniden alevlenme
Bu arada İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Nikos Ketis kontrol altına alındığını açıkladığı büyük yangında etkilenen Polemi, Kurdaka, Amargeti köylerinde yangının yeniden alevlendiğini açıkladı. Kettis, havadan 4 yangın söndürme aracının müdahale için yeniden havalandığı bilgisini verdi.
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