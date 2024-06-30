Final serisi başlıyor

Extend Büyük Erkekler Ligi’nde Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara arasında üç maç üzerinden oynanacak olan final serisinde ilk maç bu akşam oynanacak

Basketbıl Extend Büyük Erkekler Ligi’nde final serisi bugün başlıyor.

Üç maç kazanım esasına göre oynanacak serinin ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara 1 Temmuz pazartesi saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Finalin ikinci maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Setinin üçüncü maçı ise 5 Temmuz Cuma akşamı İskele’de yapılacak. Final serisi ligde henüz şampiyonluk olamayan iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Klasmanda oynanan iki maçı da Caesar Larnaka Gençler Birliği kapanmıştı.

U 20’DE FİNALİST SALI BELLİ OLACAK

Öte yandan U 20 Erkekler Ligi’nde finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi 2 Temmuz Salı akşamı belli Olacak. 1-1 eşitliğin olduğu seride Soyer Aksu ile Adaspor saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

ALT LİGLERDE 10 MAÇ

Kılıf & Kılıf U 14 ve Damdelen Petrol Liglerinde de bu hafta 10 maç oynanacak. Liglerde Play-Off maçları yanında U 16 kadınlarda klasman tamamlanacak.

