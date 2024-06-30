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Final serisi başlıyor

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Extend Büyük Erkekler Ligi’nde Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara arasında üç maç üzerinden oynanacak olan final serisinde ilk maç bu akşam oynanacak

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Final serisi başlıyor
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Basketbıl Extend Büyük Erkekler Ligi’nde final serisi bugün başlıyor.
Üç maç kazanım esasına göre oynanacak serinin ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara 1 Temmuz pazartesi saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.
Finalin ikinci maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Setinin üçüncü maçı ise 5 Temmuz Cuma akşamı İskele’de yapılacak. Final serisi ligde henüz şampiyonluk olamayan iki takımın mücadelesine sahne olacak.
Klasmanda oynanan iki maçı da Caesar Larnaka Gençler Birliği kapanmıştı.
U 20’DE FİNALİST SALI BELLİ OLACAK
Öte yandan U 20 Erkekler Ligi’nde finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi 2 Temmuz Salı akşamı belli Olacak. 1-1 eşitliğin olduğu seride Soyer Aksu ile Adaspor saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.
ALT LİGLERDE 10 MAÇ
Kılıf & Kılıf U 14 ve Damdelen Petrol Liglerinde de bu hafta 10 maç oynanacak. Liglerde Play-Off maçları yanında U 16 kadınlarda klasman tamamlanacak.
 
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