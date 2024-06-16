Yüzücü Boran Bora'dan İtalya'da üçüncülük

Bora, Dubai’de 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek World Final Championship Açık Su Yüzme Şampiyonası’na elde ettiği üstün başarı sayesinde katılmaya hak kazandı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Boran Bora’nın İtalya'da düzenlenen yarışmada üçüncü olarak aralık ayında Dubai'de yapılacak World Final Championship Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığını belirtti.



Federasyondan yapılan açıklamada, Bora’nın Dubai’de 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek World Final Championship Açık Su Yüzme Şampiyonası’na elde ettiği üstün başarı sayesinde katılmaya hak kazandığını ifade etti.



Açıklamada, Dubai’de düzenlenecek World Final Championship 2024'e katılmak üzere birçok ülkede yarışmalar düzenlendiği, 14-15 Haziran'da İtalya'nın Milano şehrinde, Gozzana bölgesindeki Lago d’Orta Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmanın da bunlardan biri olduğu, Federasyona bağlı Fast Frogs Spor Kulübü sporcusu Boran Bora’nın, 14-19 yaş kategorisinde üçüncü olup Şampiyona’ya katılım hakkı kazandığı belirtildi. Bora, genel klasmanda da 340 yarışmacı arasından 6’ncı geldi.

Açıklamada Bora'nın antrenörleri ve Fast Frogs Kulübü'ne teşekkür edildi.

