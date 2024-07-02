Taekwondocular Yaz Kupası’nda yarıştı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz kupası Zor Hareketler Uzun Uçuş Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



Sikletlerinde Birinci Olanlar

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Havin Yılmaz

2.Kategori: 1.Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori: 1.Dua Zaman Rezwan

9.Kategori: 1.Tuvana Yeleğen

10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori: 1. Ela Yağızsoy

12.Katagori: 1.Nihal Yeleğen

13.Kategori: 1. Pınar Karasay

14.Katagori: 1. İnci Demir

15.Kategori: 1. Arosha Anari

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Berat Sütçü

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar

7.Kategori: 1.Doğu Göktürk Yeleğen

8.Kategori: 1.Kerem Kencebay

