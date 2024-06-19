Sapsızoğlu kulüplerin hep yanında

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ülkenin 4 bir yanındaki kulüplerin düzenlediği etkinliklere katılarak, kulüplerin yanında olup, onlara destek veriyor

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüp sayısı sürekli artarken, kulüpler kısa süre içerisinde başarılı etkinlikler düzenlemeye başladılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da ülkenin 4 bir yanındaki kulüplerin düzenlediği etkinliklere katılarak, kulüplerin yanında olup, onlara destek veriyor.

Kulüplerin düzenledikleri coşkulu etkinlikleri yüzlerce insan izlerken, Hasan Sapsızoğlu da etkinlikler sırasında mindere çıkarak sporcuların hareketleri yapmalarına yardımcı olurken, gösteriler sonrasında ise sporcuları ödüllendiriyor.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda kulüplerin salon ve malzeme bulmalarına da katkıda bulunurken, kulüplerin yurt dışındaki yarışmalara katılmalarına da öncülük ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefi doğrultusunda her ay Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kamplara da kulüplerden sporcu gönderiyor.

