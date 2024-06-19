banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
43 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
204 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
68 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
39 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz kampı gerçekleştirecek

banner1020

banner974
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz kampı gerçekleştirecek
banner971
KKTC CimnastikFedeasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz kampı gerçekleştirecek.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampı01 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz kampı haftanın 5 günü 13.00 – 17.00 saatleri arasındayapılacak.
●Havuz ●Doğa yürüyüşü ● Cimnastik ●Esneklik ●Koordinasyon ●Kuvvet ●Dans ●Akrobasi şeklinde düzenlenecek olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampındaçocuklar, Eylül ayında yapılacak büyük şenliğe ve müsabakalara hazırlanacaklar.
Pazartesi – Perşembe günleri katılımın zorunlu olacağı Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampına 7 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecekler. Kampa katılım için 0533 836 59 28 ve 0533 858 47 62 numaralı telefonlara başvuru yapılabilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.