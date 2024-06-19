KKTC CimnastikFedeasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz kampı gerçekleştirecek.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampı01 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz kampı haftanın 5 günü 13.00 – 17.00 saatleri arasındayapılacak.

●Havuz ●Doğa yürüyüşü ● Cimnastik ●Esneklik ●Koordinasyon ●Kuvvet ●Dans ●Akrobasi şeklinde düzenlenecek olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampındaçocuklar, Eylül ayında yapılacak büyük şenliğe ve müsabakalara hazırlanacaklar.

Pazartesi – Perşembe günleri katılımın zorunlu olacağı Lefkoşa Cimnastik Kulübü Yaz kampına 7 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecekler. Kampa katılım için 0533 836 59 28 ve 0533 858 47 62 numaralı telefonlara başvuru yapılabilecek.

