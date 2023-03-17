Sapsızoğlu, Bayraklı'yı ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) komutan yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı'ya taziye ve teşekkür ziyaretinde bulundu.
Tuğgeneral Kadir Bayraklı'ya plâket takdim eden Hasan Sapsızoğlu, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye’de deprem bölgesinde deprem yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlisi personellerimizin, belirli aralıklarla değişerek, Anavatan’a ayak basılan günden bu yana aynı gayret, heyecan ve üstün disiplin anlayışı ile görevlerini sürdürmesi bizleri gururlandırmaktadır.
Bu ziyarette; deprem yardım çalışmalarından ve federasyonumuza her türlü destek olunmasından ötürü teşekkürlerimizi iletirken aynı zamanda da taziye ziyaretinde bulunduk.”
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