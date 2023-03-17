Çetinkaya’dan anlamlı adım

Çetinkaya Türk Spor Kulübü bünyesinde bulunan Urcan Vangöl Akademi’nin antrenmanlarını yaptığı sahaya Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif koleji kafilesinin anısına “Şampiyon Melekler Takımı” adı verildi.
Yapılan açıklamada kulüp yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Metehan bölgesinde bulunan Mustafa Defteralı tesislerindeki akademinin kullanımındaki üçüncü çim sahanın adı “Şampiyon Melekler Takımı Antrenman Sahası” oldu. Yapılan açıklamada deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dilenirken “Tüm ulusumuzun başı sağolsun” ifadeleri kullanıldı.
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