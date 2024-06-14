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Şampiyon Melekler Kupası sahibini buldu

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından üyeler arasındaki kaynaşmayı artırmak adına, Şampiyon Melekler Takımımız anısına organize edilen halı saha futbol turnuvasında Deĝirmenlik Lisesi - İrsen Küçük Ortaokulu takımı şampiyon olurken, öğretmenler kupayı Selma Eylem'in elinden coşkuyla aldılar

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Şampiyon Melekler Kupası sahibini buldu
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), Şampiyon Melekler anısına düzenlediği 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Üyelere yönelik organize edilen sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikler kapsamında Şampiyon Melekler anısına düzenlenen KTOEÖS 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası başarıyla, centilmence tamamlandı. Turnuva boyunca çok çekişmeli geçen maçlar sonucunda 12 Haziran Çarşamba günü 19:00 – 21:00 saatleri arasında Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahasında final maçlar oynandı. 3’lük maçında CTEML, 19 MTMK/AL takımını 15 – 6 yenerek üçüncü olurken, finalde R.SSEML – İKO/DL karşılaştı. İKO/DL rakibini final maçı sonrasında 7 – 3 mağlup etti. İrsen Küçük Ortaokulu – Değirmenlik Lisesi takımı şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı. Maçların ardından ise kupa töreni gerçekleşti. Değirmenlik Lisesi – İrsen Küçük Ortaokulu takımı öğretmenlerine, Şampiyon Melekler 2024 Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası başkanı Selma Eylem takdim etti.
 
 
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