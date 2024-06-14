BTM 2’de maçlara bayram ayarı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de gruplarda mücadele sürüyor. 1. Grup’ta 8. diğer gruplarda ise 6. haftanın oynanacağı bu hafta karşılaşmaları Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. Günü olması nedeniyle bugün ve yarın oynanacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de haftanın maçları ve hakemleri şöyle:



1.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Gayretköy (Emir Turalı)

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-Serhatköy (Fatih Bardakçıoğlu)

18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Yedidalga (Mustafa Torun)

2.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı E.Sadrazam Kayalar-Tatlısu (İsmail Ercan)

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-Akdeniz (İbrahim Katmer)

18.00 Girne Pia Bella Sahası Göksu S.D.-Çamlıbel (Burak Yiğit)

3.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Yenikent Perçinci (Halil Atlar)

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Alayköy-Bahçeli (İsmail Ercan)

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent-Dağyolu (Mehmetcan Erli)

4.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Dilekkaya (Şakir Azizoğlu)

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Akıncılar (Abdullah Genç)

18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Doğukent (Serkan Özdenkçi)

5.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı E.Uni.Güvercinlik-Pergama (Ferhat Tuna)

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Alaniçi-Akdoğan (Halil Atlar)

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Korkuteli (Yusufcan Dönder)

6.GRUP

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ötüken-1461 İskele Trabzonspor (Cenk A.Özfuttu)

7.GRUP

14 HAZİRAN 2024, CUMA

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-Büyükkonuk ()

15 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Bafra-Ergazi (Burak Mandıralı)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı S.R.Yarköy-Ç.G.Yedikonuk (Zekai Töre