Şampiyon Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı

Geleneksel 2’inci Eybil Efendi Polis Salon Futbol Turnuvası'nın şampiyonu finalde rakibi Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımını mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü B takımı oldu

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Atatürk Spor Salonunda üç gün süreyle düzenlenen Geleneksel 2’inci Eybil Efendi Polis Salon Futbol Turnuvası, bugün oynanan çeyrek, yarıfinal ve final maçları ile tamamlandı.Final maçında karşılaştığı Polis Özel Harekat Müdürlüğü B takımını, 6-1 mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü B (itfaiye) takımı adını şampiyonluğa yazdırdı.Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın üçüncülük maçı için Polis Özel Harekat Müdürlüğü A takımı ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü A takımı karşılaştı. Maçtan galip ayrılan Polis Özel Harekat Müdürlüğü A takımı turnuvayı üçüncülük ile tamamladı.Turnuvanın süresince gerek oyun içinde gerekse oyun dışında rakiplerine gösterdikleri sportmenlik nedeniyle, İdari İşler ve Özlük İşleri/Trafik Müdürlüğü takımı turnuvanın en centilmen takımı olmaya layık görüldü.Turnuva süresince kaydettiği 9 gol ile en fazla golü atarak “Gol Kralı” olan Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Vedat Barutlu gol kralı ödülünün sahibi oldu.Turnuva süresince kalede gösterdiği performansın yanı sıra, takımının lehine kaydettiği 4 gol ile takımının şampiyon olmasına büyük katkıda bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü B (itfaiye) takımı sporcusu Kemal Bağbal ise “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi oldu.Final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile turnuva şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü takımlara kupa ve madalyaları, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakemlerine ise plaketleri takdim edildi ve 2’inci Eybil Efendi Polis Salon Futbol Turnuvası sona erdi.