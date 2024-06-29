Karavezirler, güven tazeledi

Cihangir Kulübü'nde geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık için tek aday olan Hüseyin Karavezirler 2 yıl daha görev yapmak için onay aldı



Perşembe akşamı Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel Başkanlık divanının oluşumundan sonra faaliyet ve mali raporlar sunularak üyeler tarafından onaylandı.

Başkanlık seçimi maddesinde tek başvuru yapan Hüseyin Karavezirler iki yıllığına başkanlık görevine getirildi. 2 yıl önce Aytaç Karavezirler’den görevi devralan genç başkan Karavezirler genel kurulda yaptığı konuşmada hedeflerinin yine şampiyonluğa oynamak olduğunu belirtti.



DAVULCU İLE DEVAM

Öte yandan Cihangir’de teknik direktör Toygar Davulcu ile devam kararı alındı. Davulcu ile Cihangir geride bıraktığımız son iki sezonu ligde ikinci sırada tamamlamıştı.

Kulüp yaptığı açıklamada birçok başarı elde ettikleri deneyimli teknik adam ile yeniden anlaşma sağlandığını şu sözlerle duyurdu:

“

Mayıs ayında prensip anlaşmasına vardığımız, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında tarihinde ilk kez Aksa Süper Lig İkincisi olan ve bu sezonlarda bir çok kulüp rekorunu kıran takımımızın Teknik Direktörü Toygar Davulcu ile yeni sezon için yeniden anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.”

Süper Ligin başarılı kulüplerinden Cihangir Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek başkan adayı Hüseyin Karavezirler üyelerden onay alarak görevine devam ediyor.Perşembe akşamı Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel Başkanlık divanının oluşumundan sonra faaliyet ve mali raporlar sunularak üyeler tarafından onaylandı.Başkanlık seçimi maddesinde tek başvuru yapan Hüseyin Karavezirler iki yıllığına başkanlık görevine getirildi. 2 yıl önce Aytaç Karavezirler’den görevi devralan genç başkan Karavezirler genel kurulda yaptığı konuşmada hedeflerinin yine şampiyonluğa oynamak olduğunu belirtti.DAVULCU İLE DEVAMÖte yandan Cihangir’de teknik direktör Toygar Davulcu ile devam kararı alındı. Davulcu ile Cihangir geride bıraktığımız son iki sezonu ligde ikinci sırada tamamlamıştı.Kulüp yaptığı açıklamada birçok başarı elde ettikleri deneyimli teknik adam ile yeniden anlaşma sağlandığını şu sözlerle duyurdu: Kamuoyuna duyuru;Mayıs ayında prensip anlaşmasına vardığımız, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında tarihinde ilk kez Aksa Süper Lig İkincisi olan ve bu sezonlarda bir çok kulüp rekorunu kıran takımımızın Teknik Direktörü Toygar Davulcu ile yeni sezon için yeniden anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.”