Refüje çarpıp takla attı

İskele- Gazimağusa Anayolu'nda Ötüken kavşağı çemberi yakınında dün trafik kazası meydana geldi. Tuğba Aydoğdu yönetimindeki otomobil, viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarparak takla attı ve yan yan tarafı üzerinde durdu. Kazada yaralanan Tuğba Aydoğdu, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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