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RainerLehmann& Franz Peraus şampiyon

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CMC’de Cooper &Brady Golf Turnuvası Şampiyonları RainerLehmann& Franz Peraus oldu

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RainerLehmann& Franz Peraus şampiyon
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Ekim Pazar gün oynanan ve CMC Golf Kulübü tarihinde önemli katkıları olan Ian Cooper ve Steve Brady anısına organize edilen çiftler turnuvasında RainerLehmann& Franz Peraus 72 Puan ile Şampiyon oldu. Çiftlerin aldığı toplam Stableford puanları formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 64 Puan ile Engin Portakalcıoğlu  & Olgun Emirzade alırken, BobHodge&StanleyPenn çifti ise 58 Puan ile üçüncülüğü elde etti. 
Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.
CMC Sahasında 4 Ekim Çarşamba gün Stableford Turnuvası oynanacak. 
 
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