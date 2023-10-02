Kaysu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo Şampiyonası Cumartesi gün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, SeniorMaster Öykü Ergin başkanlığında Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan

2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram

3.Kategori: 1. Defne Okçu

4.Kategori: 1. Melek Ünver

5.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman

6.Kategori: 1. Anelia Belen

7.Katagori: 1. TuvanaYeleğen

8.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

9.Katagori: 1. Hayriye Yetek

10.Katagori: 1. Sümeyye Eylül Akfırat

11.Katagori: 1. Leyla Zeynep Akfırat

12.Katagori: 1. EynepYağızsoy

13.Katagori: 1. Ayşen Akfırat

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1. Sam Norouzi

3.Kategori: 1. Mustafa Zana Bayram

4.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen



