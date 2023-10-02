Kaysu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo Şampiyonası Cumartesi gün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, SeniorMaster Öykü Ergin başkanlığında Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan
2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram
3.Kategori: 1. Defne Okçu
4.Kategori: 1. Melek Ünver
5.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
6.Kategori: 1. Anelia Belen
7.Katagori: 1. TuvanaYeleğen
8.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
9.Katagori: 1. Hayriye Yetek
10.Katagori: 1. Sümeyye Eylül Akfırat
11.Katagori: 1. Leyla Zeynep Akfırat
12.Katagori: 1. EynepYağızsoy
13.Katagori: 1. Ayşen Akfırat
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1. Sam Norouzi
3.Kategori: 1. Mustafa Zana Bayram
4.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.