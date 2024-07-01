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Pedallar İskele’de Benon Dervişler anısına döndü

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Pedallar İskele’de Benon Dervişler anısına döndü
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Bisiklet tutkunlarının da hasreti sona erdi. Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi. İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son bulan ve 2 etaptan oluşan yarışlarda pedallar birincilik için çevrildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların finalinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
BENON DERVİŞLER BİR KEZ DAHA ANILDI
18 yaşındayken katıldığı Geleneksel İskele Festivali’ndeki yol koşusunda birinci olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde de dereceleri bulunan ancak 29 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Benon Dervişler İskele’de anılmaya devam ediyor. İskele Festivali kapsamında bu yıl 24.’sü düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet Yarışmasında onlarca  kişi yine birincilik için ter döktü.
PEDALLAR BİRİNCİLİK İÇİN ÇEVRİLDİ
İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, KT Bisiklet Federasyonu’nun himayeleriyle düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet yarışması 9 kategoriden oluştu. Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz, Eray Göksan, Benon Dervişler’in ailesi ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel tarafından verildi.
Kategoriler ve kazananları ise şöyle
PARALİMPİK SPORCU
Mehmet Kaptan Debreli
HİB ERKEK
1.Rophoel Sebastian Zimmar
2.Erşan Karagil
MASTER 1 KADIN
1.Sevim Yıldız
GENÇ KADIN
1.Dilara Gölcük
2.Aleyna Çolik
ELİT ERKEK
1.Taçam Gökbörü
2.Joson Robert Wolker
3.Edis Bağzıbağlı
GENÇ ERKEK
1.Karam Kıcım
2.Enes Tekkanat
3.Asım Erk Cellatoğlu
MASTER 1 ERKEK
1.Mehmet Öngün
2.Kemal Özen
MASTER 2 ERKEK
1.Ali Sükan
2.Salih Kopca
3.Şafak Güngör
MASTER 3 ERKEK
1.Bilal Bitirim
2.Mehmet Beyaz
3. Mehmet Metin Şenova
 
 
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