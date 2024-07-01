Güney ve Cesur Türkiye ikincisi

U9 Türkiye Şampiyonasında Sporcularımız Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel Türkiye ikincisi oldular

Çorumda düzenlenen U9 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden minik badmintoncularımız Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel Çift Erkekler Kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar. Ayrıca Tek Erkeklerde mücadele eden sporcumuz Güney Serinyürek bu Kategoride de Türkiye üçüncüsü olarak U9 Türkiye Şampiyonasında ikinci kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde Çorum'da düzenlenen U9 Türkiye Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil eden ve bir ilki gerçekleştiren iki sporcumuz da U9 Kategorisinde Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazandı. Federasyon Başkanımız Fırat Deniz her geçen gün ülkemizde badminton sporunun geliştiğini bu başarının tesadüf olmadığını ve daha güzel başarılar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Sporcularımız Güney ve Cesur'u bu güzel başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirten Başkan Deniz, sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkesi tebrik etti. Ayrıca Milli Takım Antrenörü olarak NevzadDenerel'i de tebrik eden Başkan Deniz Denerel'e emeğinden dolayı teşekkür etti.

