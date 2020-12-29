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Ömer Kolozali anısına attılar

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Havalı Silahlar 2020 “Ömer Kolozali” müsabakası Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesindeki CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda tamamlandı

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Ömer Kolozali anısına attılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2020 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Havalı Silahlar 2020 “Ömer Kolozali” müsabakası Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde yer alan CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda tamamlandı.
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International ShootingSportFederation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalar iki gün boyunca yapıldı. Müsabakaya, Havalı Tabanca ve Havalı Tüfek branşlarında federasyona üye kulüplerden 40’a yakın sporcu katıldı.
Müsabakada, UKÜ bünyesinde bulunan Olimpik Havalı Tabanca ve Olimpik Havalı Tüfek sporcuları da yer alırken, UKÜ’nün tek paralimpik engelli atış takımı da yarışmada yer aldı.
Müsabakalarda derece alan atıcı sporcular:
TÜFEK BÜYÜK ERKEK:
1- Fevzi HAVUTÇU (Alayköy)
2 - Eray KARACAMERT (Güv.K.K’lığı)
3 - Tolgay BOYACIOĞLU (Güv.K.K’lığı)
TÜFEK GENÇ ERKEK:
1 - Tolga KANSU ( ALAYKÖY)
2 - Onur ILAŞ( ALAYKÖY)
3 - Berke BOYACIOĞLU (UKÜ)
TÜFEK BÜYÜK BAYAN:
1 - Ece ÇETİNLER (Güv.K.K’lığı)
2 - Sena Dinçer (LEVENT )
3- Tuğçe KILINÇ (Güv.K.K’lığı)
TÜFEK GENÇ BAYAN:
1 - Gülden CANAŞ  (UKÜ)
2 - Şeref ÖZDEN (UKÜ)
3 - Şerife KILINÇ (LEVENT )
MİNİK KADIN TÜFEK:
1-Ela BENLİ Rekor (UKÜ)
KULÜPLER:
TABANCA BAYAN TAKIMI
1- GÜVENLİK KUV. K’LIĞI 
2- UKÜ
3- LEVENT
TÜFEK BAYAN TAKIMI
1-GÜVENLİK KUV. KOMUTANLIĞI 
2- LEVENT
3- UKÜ 
TÜFEK PARALİMPİK
Besim ZAFERSOY (UKÜ)
Emine BOZKURT (LEVENT )
Orkun BOZKURT Rekor (UKÜ)
TABANCA PARALİMPİK
Günay KİBRİT (UKÜ)
Gülen CANAŞ (UKÜ)
Pınar CEVDET
TABANCA BÜYÜK ERKEK:
1 - Ahmet TUNÇALIN (Beşparmak)
TABANCA BÜYÜK BAYANLAR FERDİ:
1-Gülbahar AVCI (Güv.K.K’lığı)
2 - Güleser Arslan (Güv.K.K’lığı)
3 – Tuğçe KILINÇ (Güv.K.K’lığı)
TABANCA GENÇ BAYANLAR FERDİ:
1- Seher Yasak (LEVENT )
2- Hüsne Erdinç (LEVENT)
3- Emine Yontucu (UKÜ)
 
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